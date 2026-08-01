Informations pratiques

Deauville

Commémorations 82e anniversaire de la Bataille de Normandie

Pont des Belges Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 11:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Commémorations de la libération de la Côte Fleurie et du pays d’Auge par la Brigade Piron. Vendredi 21 août à 11h Bénerville-sur-Mer/ à 14h30 Touques/Saint-Arnoult (pont Ox and Bucks). Samedi 22 août à 11h Villers-sur-Mer / à 15h15 Deauville (pont). Dimanche 23 août à 11h Villerville.

Commémorations de la libération de la Côte Fleurie et du pays d’Auge par la Brigade Piron. Aux côtés des britanniques, l’infanterie de la Brigade Piron libéra les villes cotières de Sallenelles à Honfleur et son unité blindée, les villes sur l’axe de Dozulé à Pont-Audemer.

Vendredi 21 août

à 11h Bénerville-sur-Mer

à 14h30 Touques/Saint-Arnoult (pont Ox and Bucks)

Samedi 22 août

à 11h Villers-sur-Mer

à 15h15 Deauville (pont des Belges)

Dimanche 23 août

à 11h Villerville .

Pont des Belges Deauville 14800 Calvados Normandie

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English : Commémorations 82e anniversaire de la Bataille de Normandie

Commemorations of the liberation of the Côte Fleurie and the Pays d’Auge by the Piron Brigade. Friday 21 August at 11.00 am: Bénerville-sur-Mer / at 2.30 pm: Touques/Saint-Arnoult (Ox and Bucks Bridge). Saturday 22 August at 11.00 am: Villers-sur-Mer / at 3.15 pm: Deauville (bridge). Sunday 23 Au…

L’événement Commémorations 82e anniversaire de la Bataille de Normandie Deauville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT SPL Deauville