[Commémorations] 83ème anniversaire du raid anglo-canadien du 19 août 1942 Dieppe
mardi 18 août 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Commémorations] 83ème anniversaire du raid anglo-canadien du 19 août 1942
Divers lieux Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-18
Car le devoir de mémoire est essentiel pour la préservation de la paix, les 18 & 19 août, des commémorations et cérémonies sont organisées dans le cadre de l’anniversaire de l’opération Jubilee, à Dieppe et au cimetière militaire canadien, mais aussi dans les communes alentours théâtres de cette terrible bataille Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Aubin-le-Cauf, Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Nicolas d’Aliermont, Envermeu, Petit-Caux.
Emouvantes cérémonies, recueillements, hommages… Retrouvez le programme détaillé en téléchargement ci-dessous ↓ .
Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00 ceremonie-municipale@mairie-dieppe.fr
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English : [Commémorations] 83ème anniversaire du raid anglo-canadien du 19 août 1942
L’événement [Commémorations] 83ème anniversaire du raid anglo-canadien du 19 août 1942 Dieppe a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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