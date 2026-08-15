Informations pratiques

Dieppe

[Commémorations] 84ème anniversaire du raid anglo-canadien du 19 août 1942

Divers lieux Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-18

Car le devoir de mémoire est essentiel pour la préservation de la paix, les 18 & 19 août, des commémorations et cérémonies sont organisées dans le cadre de l’anniversaire de l’opération Jubilee, à Dieppe et au cimetière militaire canadien, mais aussi dans les communes alentours théâtres de cette terrible bataille Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Aubin-le-Cauf, Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Nicolas d’Aliermont, Envermeu, Petit-Caux.

Emouvantes cérémonies, recueillements, hommages… Retrouvez le programme détaillé en téléchargement ci-dessous ↓ .

Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00 ceremonie-municipale@mairie-dieppe.fr

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English : [Commémorations] 84ème anniversaire du raid anglo-canadien du 19 août 1942

L’événement [Commémorations] 84ème anniversaire du raid anglo-canadien du 19 août 1942 Dieppe a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie