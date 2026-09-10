Comment choisir mon contrat d’électricité et de gaz?, Espace seniors Daniel Asseray, Nantes
lundi 5 octobre 2026 · Espace seniors Daniel Asseray · Nantes
Informations pratiques
Comment choisir mon contrat d’électricité et de gaz? 5 octobre et 9 novembre Espace seniors Daniel Asseray Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-09T10:00:00+01:00 – 2026-11-09T12:30:00+01:00
Stand et conférence animées par l’ECOAPPART et le service SLIME du CCAS (Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie). C’est une action de lutte contre la précarité énergétique à travers le repérage et l’accompagnement des ménages en difficulté. Elle permet d’obtenir des conseils personnalisés afin d’économiser l’eau et l’énergie, des informations sur vos droits et les aides, de la documentation et des démonstrations de matériel pour réduire vos consommations
Espace seniors Daniel Asseray 8 rue Henri Matisse 44100 Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 18 23 81 »}]
Découvrir des conseils pour économiser l’eau et l’énergie
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