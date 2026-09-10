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Comment choisir mon contrat d’électricité et de gaz?, Espace seniors Daniel Asseray, Nantes

lundi 5 octobre 2026 · Espace seniors Daniel Asseray · Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 9 novembre 2026
Lieu
Espace seniors Daniel Asseray
Adresse
8 rue Henri Matisse 44100
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Comment choisir mon contrat d’électricité et de gaz? 5 octobre et 9 novembre Espace seniors Daniel Asseray Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-09T10:00:00+01:00 – 2026-11-09T12:30:00+01:00

Stand et conférence animées par l’ECOAPPART et le service SLIME du CCAS (Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie). C’est une action de lutte contre la précarité énergétique à travers le repérage et l’accompagnement des ménages en difficulté. Elle permet d’obtenir des conseils personnalisés afin d’économiser l’eau et l’énergie, des informations sur vos droits et les aides, de la documentation et des démonstrations de matériel pour réduire vos consommations

Espace seniors Daniel Asseray 8 rue Henri Matisse 44100 Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 18 23 81 »}]
Découvrir des conseils pour économiser l’eau et l’énergie

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