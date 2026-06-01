Comment communiquent les oiseaux dans le jardin ?, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon

Comment communiquent les oiseaux dans le jardin ? 5 et 6 juin École Normale Supérieure de Lyon (ENS) Métropole de Lyon

inscription gratuite et conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Au sein des jardins, se trouve une communauté particulière d’oiseaux qui communiquent entre eux grâce à des vocalisations aux significations diverses. Ces cris sont perçus et interprétés même entre espèces différentes. Il se met ainsi en place un véritable réseau de communication entre ces différentes espèces d’oiseaux.

Cet atelier propose une plongée dans la communauté des oiseaux de jardins, pour mieux les reconnaître visuellement, identifier leurs chants, comprendre leurs différents types de cri et tenter de discuter avec eux !

École Normale Supérieure de Lyon (ENS) 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon Lyon 69342 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « https://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg

Au sein des jardins, se trouve une communauté particulière d’oiseaux qui communiquent entre eux grâce à des vocalisations aux significations diverses. Ces cris sont perçus et interprétés même entre …

©Ministère de la Culture