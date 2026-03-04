Comment contrer la refascisation de l’Europe ?, Théâtre Pitoëff, Genève

Comment contrer la refascisation de l’Europe ? Samedi 7 mars, 15h00 Théâtre Pitoëff

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Partout en Europe, des discours d’extrême droite sont normalisés pour justifier la restriction des libertés, le renforcement des inégalités, la violence à l’égard des groupes minorisés, la surveillance des citoyen·nes et la destruction progressive de l’État de droit. Derrière les arguments sécuritaires, économiques ou même parfois prétendument modernistes, c’est la démocratie elle-même qui s’effrite. L’enseignement de l’Histoire a-t-il manqué à son rôle pour défendre les droits ? Ces questions seront traitées à travers une perspective féministe, antiraciste et décoloniale.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève

Comment expliquer que l’Europe, pourtant encore traumatisée par la Seconde Guerre mondiale, emprunte à nouveau la pente du fascisme ? Et comment y résister ? Politique Autoritarisme

