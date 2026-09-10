Comment être un lion ?, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Informations pratiques

Comment être un lion ? Samedi 17 octobre, 10h00 Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T10:50:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T10:50:00+02:00

Samedi 17 octobre – 10h

Aude Bouttard et Pauline Borrel nous livrent l’histoire d’une rencontre improbable, d’une amitié naissante entre deux êtres qui au demeurant n’ont pas d’atomes crochus ! Ce conte accompagné en musique par une contrebasse et un piano met en lumière le pouvoir des mots et invite à réfléchir sur la confiance en soi face au regard des autres.

Un moment suspendu, plein d’émotions et de poésie.

Le spectacle est suivi d’un atelier participatif de 20 minutes environ proposant jeux musicaux, chorégraphies et découverte musicale.

En partenariat avec le Centre culturel Henri Desbals et le Pôle Ludique de Bagatelle, 2 autres dates disponibles sur inscription.

Médiathèque Saint-Exupéry

Durée : 30 min environ + 20 min atelier – À partir de 2 ans

Sur inscription au 05 36 25 20 01/02 ou par mail à saintexupery@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]

Inspiré de l’album Doux comme un lion d’Ed Vere.