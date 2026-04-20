Comment le corps s’adapte-t-il aux conditions extrêmes ? Le Dôme Caen

Caen

Comment le corps s’adapte-t-il aux conditions extrêmes ?

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-18 22:00:00

Date(s) :

2026-05-18

“Le corps humain est capable de s’adapter à tous les environnements !” Vraiment ? Pas si sûr ! À Caen, le laboratoire COMETE plonge le corps humain dans des conditions extrêmes. Lors de cette soirée, trois chercheurs vous emmèneront dans un voyage palpitant.

“Le corps humain est capable de s’adapter à tous les environnements !” Vraiment ? Pas si sûr ! À Caen, le laboratoire COMETE plonge le corps humain dans des conditions extrêmes. Lors de cette soirée, trois chercheurs vous emmèneront dans un voyage palpitant, décryptant les effets de l’apesanteur chez les astronautes ; et de la privation de sommeil sur le fonctionnement cérébral. Des conditions extrêmes pour une soirée extrêmement passionnante !

Adéla et Paola Kola doctorantes Université de Caen -Laboratoire COMETE Un petit pas pour l’astronaute, un grand risque de chuter ! Imaginez être un astronaute dans l’espace, flottant et profitant d’une vue sur la terre. Mais en même temps, vos sens sont perturbés, vos muscles travaillent moins, vos os se fragilisent, et ce, même avec un entraînement intense. Lors de l’atterrissage sur Terre ou sur Mars, se tenir debout est un grand défi. Comment le corps s’adapte-t-il à un environnement où la gravité est presque inexistante ?

Paul Dequidt doctorant Université de Caen -Laboratoire COMETE Oups ! J’ai dormi durant mon IRM… Un examen d’IRM fonctionnelle, c’est long. Il faut rester immobile, allongé, bien au chaud avec une petite couverture… Mais interdit de s’endormir ! L’IRM fonctionnelle permet de voir l’activité du cerveau, dont le fonctionnement change lorsqu’on s’endort. Somnoler dans l’IRM, c’est introduire un biais dans les mesures, qu’il nous faut caractériser. Au programme somnolence, neurosciences, et physiologie.

Cette rencontre est organisée dans le cadre du festival “Pint of science“. Retrouvez sur toute la programmation normande de l’évènement. .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Comment le corps s’adapte-t-il aux conditions extrêmes ?

The human body is capable of adapting to all environments! Really? Not so sure! In Caen, the COMETE laboratory is immersing the human body in extreme conditions. This evening, three researchers will take you on a thrilling journey.

L’événement Comment le corps s’adapte-t-il aux conditions extrêmes ? Caen a été mis à jour le 2026-04-17 par Calvados Attractivité