Offres spéciales – Hexa Gourmet, Caen – Parc des expositions, Caen
Offres spéciales – Hexa Gourmet, Caen – Parc des expositions, Caen mardi 19 mai 2026.
Offres spéciales – Hexa Gourmet Mardi 19 mai, 09h00 Caen – Parc des expositions Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00
Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026
Caen – Parc des expositions 21 Rue Joseph Philippon 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
OFFRES SPÉCIALES SALONS
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