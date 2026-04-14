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Offres spéciales – Hexa Gourmet, Caen – Parc des expositions, Caen

Offres spéciales – Hexa Gourmet, Caen – Parc des expositions, Caen

Offres spéciales – Hexa Gourmet, Caen – Parc des expositions, Caen mardi 19 mai 2026.

Lieu : Caen - Parc des expositions

Adresse : 21 Rue Joseph Philippon 14000 Caen

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Offres spéciales – Hexa Gourmet Mardi 19 mai, 09h00 Caen – Parc des expositions Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

Caen – Parc des expositions 21 Rue Joseph Philippon 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
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