Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Caen – Parc des expositions, Caen

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! Mardi 19 mai, 09h00 Caen – Parc des expositions Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Caen – Parc des expositions 21 Rue Joseph Philippon 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Les nouveaux clients bénéficient d’une bouteille de Bon Vivant Rosé offerte pour l’ouverture d’une commande groupée.