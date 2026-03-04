Ateliers révisions vélos, CPAM du Calvados, Caen

Ateliers révisions vélos 19 et 21 mai CPAM du Calvados Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement Mai à vélo, et de l’engagement de la CPAM du Calvados à développer l’usage des moyens de mobilité douce, 2 ateliers de révision vélos seront proposés.

A cet effet, l’entreprise Velhom sera présente le mardi 19 et jeudi 21 mai sur notre parking du personnel (face au local vélos extérieur).



« Vélotafeurs et membre du Challenge Mai à vélo », votre ticket d’entrée !

Vous recevez ce mail parce que vous avez déjà utilisé un vélo pour vos déplacements domicile-travail depuis 2025 ou que vous avez rejoint la communauté CPAM du Calvados de Mai à vélo. Vous êtes donc prioritaires pour l’inscription de révision de votre vélo.

CPAM du Calvados 108 Boulevard Jean Moulin Caen 14000 Calvados Normandie

Révision des vélos des vélotafeurs