Ateliers révisions vélos, CPAM du Calvados, Caen
Ateliers révisions vélos, CPAM du Calvados, Caen mardi 19 mai 2026.
Ateliers révisions vélos 19 et 21 mai CPAM du Calvados Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Dans le cadre de l’évènement Mai à vélo, et de l’engagement de la CPAM du Calvados à développer l’usage des moyens de mobilité douce, 2 ateliers de révision vélos seront proposés.
A cet effet, l’entreprise Velhom sera présente le mardi 19 et jeudi 21 mai sur notre parking du personnel (face au local vélos extérieur).
« Vélotafeurs et membre du Challenge Mai à vélo », votre ticket d’entrée !
Vous recevez ce mail parce que vous avez déjà utilisé un vélo pour vos déplacements domicile-travail depuis 2025 ou que vous avez rejoint la communauté CPAM du Calvados de Mai à vélo. Vous êtes donc prioritaires pour l’inscription de révision de votre vélo.
CPAM du Calvados 108 Boulevard Jean Moulin Caen 14000 Calvados Normandie
Révision des vélos des vélotafeurs