Comment le numérique bouscule nos entreprises, nos valeurs, notre civilisation, IESF, Paris

Comment le numérique bouscule nos entreprises, nos valeurs, notre civilisation Mercredi 22 avril, 18h00 IESF Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

7 intervenants membres de l’Institut de l’iconomie : Jean-Pierre Corniou, Christian Saint-Etienne, Vincent LORPHELIN, Dominique CUPPENS , Pierre-Jean BENGHOZI, Vincent GUARDIOLA, Christophe DUBOIS-DAMIEN

commenteront le livre sur ses thèmes clés : – l’informatisation, – la troisième révolution industrielle, – l’entreprise, -de l’économie à l’iconomie, – valeurs et civilisations.

Le défi politique du XXIe siècle n’est pas seulement de contenir la guerre et la montée de toutes les violences mais de réapprendre comment se construit la civilisation.

Fragmentation des sociétés, compétition géopolitique, montée des populismes, affaiblissement des institutions, mille autres disfonctionnements sont pour Michel Volle les ramifications d’une racine unique :

l’« informatisation ».

S’il ne fallait retenir qu’une phrase de l’apport fondamental de Michel :

« l’informatisation ouvre deux voies entre lesquelles il faut choisir : soit l’Iconomie maîtrisée, et régulée au service du bien commun, soit une forme ultra moderne et violente de la féodalité. Soit la civilisation, soit la barbarie.

Il répond à cette problématique cruciale dans son essai posthume.

Une analyse anthropologique mise en perspective avec l’actualité.

Il convoque l’histoire, l’économie, la philosophie, la linguistique.

Il nous permet de comprendre les bouleversements actuels à la lumière du concept d’ « Iconomie », qui agit comme une boussole.

« L’Iconomie est le modèle d’une économie et d’une société informatisées qui seraient parvenues, par hypothèse, à la maturité et donc à l’efficacité économique.

L’Iconomie n’est pas une prévision mais un repère posé à l’horizon du futur pour orienter le comportement et les décisions des agents économiques.

Ce concept paraît particulièrement pertinent au moment de bascule que connaît notre monde avec l’Intelligence Artificielle, accélération au cours de la troisième révolution industrielle de 1980, dont l’intrant est la donnée.

L’ouvrage résume la réflexion d’un des plus pertinents penseurs de la société de l’informatique en France.

Polytechnicien, statisticien, docteur en économie, administrateur de l’INSEE, maître d’ouvrage de l’informatisation d’Air France et de l’ANPE. Responsable du chiffrage du programme commun de la gauche, président du groupe de travail « informatisation » de l’Institut Montaigne.

Co-president de l’Institut de l’Iconomie.

Auteur d’une dizaine d’ouvrages.

IESF 7 rue Lamennais 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/le-numerique-bouscule-nos-entreprises-notre-civilisation-nos-valeurs-tickets-1986217459890?aff=oddtdtcreator »}] https://www.eventbrite.com/e/le-numerique-bouscule-nos-entreprises-notre-civilisation-nos-valeurs-tickets-1986217459890?aff=oddtdtcreator

Conférence Gratuit Cocktail networking offert par Atlande l’éditeur, autour du livre de Michel VOLLE : VALEURS et CIVILISATION Numérique

IESF – Comité Economie