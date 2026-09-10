Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété, En ligne, Lille

Informations pratiques

Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété Lundi 23 novembre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T17:30:00+01:00 – 2026-11-23T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-23T17:30:00+01:00 – 2026-11-23T18:30:00+01:00

Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété

L’avenir d’une copropriété se décide souvent en assemblée générale… Encore faut-il que les copropriétaires soient présents ou représentés. Alors, comment lutter efficacement contre l’absentéisme en copropriété ?

Lundi 23 novembre 2026 – 17h30-18h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gczwKTyb8V

Animé par : ADACC

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Webinaire

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