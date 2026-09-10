Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété, En ligne, Lille
lundi 23 novembre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété Lundi 23 novembre, 17h30 En ligne Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-23T17:30:00+01:00 – 2026-11-23T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-23T17:30:00+01:00 – 2026-11-23T18:30:00+01:00
Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété
L’avenir d’une copropriété se décide souvent en assemblée générale… Encore faut-il que les copropriétaires soient présents ou représentés. Alors, comment lutter efficacement contre l’absentéisme en copropriété ?
Lundi 23 novembre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gczwKTyb8V
Animé par : ADACC
En ligne lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/gczwKTyb8V »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/gczwKTyb8V »}] https://forms.cloud.microsoft/e/gczwKTyb8V
Webinaire
AMELIO
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026