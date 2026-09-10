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Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété, En ligne, Lille

lundi 23 novembre 2026 · En ligne · Lille

Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
lundi 23 novembre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété Lundi 23 novembre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-23T17:30:00+01:00 – 2026-11-23T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-23T17:30:00+01:00 – 2026-11-23T18:30:00+01:00

Comment lutter contre l’absentéisme en copropriété
L’avenir d’une copropriété se décide souvent en assemblée générale… Encore faut-il que les copropriétaires soient présents ou représentés. Alors, comment lutter efficacement contre l’absentéisme en copropriété ?
Lundi 23 novembre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gczwKTyb8V
Animé par : ADACC

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Webinaire

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