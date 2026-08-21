Comment sauver le patrimoine en danger ?, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse

Informations pratiques

Comment sauver le patrimoine en danger ? Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Haute-Garonne

Gratuit sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Venez explorer le travail minutieux réalisé pour sauver les documents et les objets touchés par un sinistre.

Au programme : manipulations, démonstrations, tests de matériel spécialisé et un focus sur les bons réflexes de conservation préventive. Une immersion concrète dans les gestes qui préservent notre patrimoine.

Avec la projection du film A pied d’œuvre (Bouclier bleu France, 2018).

Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie +33567738484 https://www.facebook.com/museumdetoulouse Couvent construit au début du XVIIe siècle. La première messe y est célébrée en 1623. En 1806, l’église devient paroissiale et est légèrement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Le sanctuaire fut agrandi de la sacristie. Cette dernière fut installée d’abord dans une salle derrière le sanctuaire puis, quand cette salle fut prise pour l’installation de l’orangerie du jardin des plantes, la sacristie occupa l’ancienne chapelle de l’Enfant Jésus. En 1820, couvent et cloître devinrent école de médecine puis, en 1861, muséum d’histoire naturelle. Le plan présente une nef unique pourvue de chapelles latérales et un chevet plat. La nouveauté réside dans le décor où la peinture joue un rôle important. Sous le chœur, une crypte en briques voûtée en anse de panier présente un mur nord percé de quatorze niches sur deux niveaux. Trois galeries de l’ancien cloître subsistent. Une fausse galerie a été construite au nord. Tram T1 (terminus Palais de Justice). Métro ligne B Carmes ou Palais de Justice. Bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44.

Venez explorer le travail minutieux réalisé pour sauver les documents et les objets touchés par un sinistre.

© Bouclier Bleu