Comment va la vie Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris

Dans une maison de retraite, l’arrivée d’un nouveau résident bouleverse les habitudes. Avec humour et humanité, la pièce explore l’amour, la solitude, la dignité et la quête de sens face au temps qui passe. Les personnages, loin des clichés, rêvent et désirent encore. Jouée en croate, elle célèbre la vitalité de la vie à tout âge.

Comment va la vie (Kako Život) de Nina Mitrović

Atelier Théâtre de l’UFR d’Études slaves (BCMS langues) – Nikolina Anzulović et Blaženka Trivunčić

Mise en scène : Nikolina Anzulović, Blaženka Trivunčić et Željko Tešić

Langue : croate

Spectacle proposé dans le cadre du Festival Sorbonne en Scène

Le mardi 02 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00

Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris



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