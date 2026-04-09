Comment va la vie Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris
Comment va la vie Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris mardi 2 juin 2026.
Dans une maison de retraite, l’arrivée d’un nouveau résident bouleverse les habitudes. Avec humour et humanité, la pièce explore l’amour, la solitude, la dignité et la quête de sens face au temps qui passe. Les personnages, loin des clichés, rêvent et désirent encore. Jouée en croate, elle célèbre la vitalité de la vie à tout âge.
Comment va la vie (Kako Život) de Nina Mitrović
Atelier Théâtre de l’UFR d’Études slaves (BCMS langues) – Nikolina Anzulović et Blaženka Trivunčić
Mise en scène : Nikolina Anzulović, Blaženka Trivunčić et Željko Tešić
Langue : croate
Spectacle proposé dans le cadre du Festival Sorbonne en Scène
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00
Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris
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