Châteaudun

Compétition de Ball-Trap du Kiwanis

Ball-Trap Club Dunois Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez assister à la compétition de ball-trap du Kiwanis.

Inscriptions recommandée avant le 5 septembre.

Plus de renseignements par téléphone. .

Ball-Trap Club Dunois Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 33 06 20 42

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English :

Come watch the Kiwanis clay pigeon shooting competition.

L’événement Compétition de Ball-Trap du Kiwanis Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN