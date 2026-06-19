Compétition de Ball-Trap du Kiwanis Châteaudun
Compétition de Ball-Trap du Kiwanis Châteaudun samedi 12 septembre 2026.
Châteaudun
Compétition de Ball-Trap du Kiwanis
Ball-Trap Club Dunois Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez assister à la compétition de ball-trap du Kiwanis.
Inscriptions recommandée avant le 5 septembre.
Plus de renseignements par téléphone. .
Ball-Trap Club Dunois Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 33 06 20 42
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English :
Come watch the Kiwanis clay pigeon shooting competition.
L’événement Compétition de Ball-Trap du Kiwanis Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN
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