Méru

[Compétition de danse] Creativ’Battle 5e édition

Rue Aristide Briand Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 23:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Avec l’association Creativ’Sneak Art

Un évènement conçu et créé par Anthony BLK (VOLCY)

Découvrez la danse hip-hop comme vous ne l’avez jamais

vue !

Venez assister à une après-midi pleine de rythmes, de mouvements et d’énergie, où des équipes de danseurs amateurs et professionnels s’affrontent dans des

compétitions captivantes.

Que vous connaissiez ou non la danse hip-hop, laissez-vous surprendre par la passion, la créativité et la bonne ambiance.

Avec l’association Creativ’Sneak Art

Un évènement conçu et créé par Anthony BLK (VOLCY)

Découvrez la danse hip-hop comme vous ne l’avez jamais

vue !

Venez assister à une après-midi pleine de rythmes, de mouvements et d’énergie, où des équipes de danseurs amateurs et professionnels s’affrontent dans des

compétitions captivantes.

Que vous connaissiez ou non la danse hip-hop, laissez-vous surprendre par la passion, la créativité et la bonne ambiance. .

Rue Aristide Briand Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

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English :

With the Creativ?Sneak Art association

An event designed and created by Anthony BLK (VOLCY)

Discover hip-hop dance as you’ve never seen it before!

seen it before!

Join us for an afternoon of rhythm, movement and energy, as teams of amateur and professional dancers face off in captivating

captivating competitions.

Whether you know hip-hop dance or not, you’ll be amazed by the passion, creativity and atmosphere.

L’événement [Compétition de danse] Creativ’Battle 5e édition Méru a été mis à jour le 2026-04-14 par Oise Tourisme