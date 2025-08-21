Parcours d’interprétation de la Nacre Méru Oise

Parcours d’interprétation de la Nacre A pieds Facile

Parcours d’interprétation de la Nacre Musée de la nacre 51 Rue Roger Salengro 60110 Méru Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 3300.0 Tarif :

Le Pays de Thelle devient au 20ème siècle le plus grand centre européen de fabrication de boutons de nacre. Sa production fournissait le marché international, ce qui valut à Méru, le surnom de Capitale mondiale de la nacre . Découvrez à travers ce parcours urbain d’interprétation, les grandes étapes de l’industrialisation de Méru en lien avec cet artisanat. Du Musée de la Nacre et de la tabletterie, vous cheminerez à travers le centre-ville à la découverte des lieux emblématiques de l’épopée de l’industrialisation les lieux de réunion et d’échanges, l’usine à boutons Mercier, la maison de maître de l’usine Montraer, les habitations ouvrières, rue Camille Desmoulins, la gare symbole de la révolution industrielle… Un parcours entre histoire et mémoire de la société au service d’un savoir-faire toujours vivant.

Facile

English : Parcours d’interprétation de la Nacre

In the 20th century, the Pays de Thelle became the largest European centre for the manufacture of mother-of-pearl buttons. Its production supplied the international market, which earned Meru the nickname of World Capital of Mother-of-Pearl . Discover through this urban interpretation tour, the major stages of the industrialization of Meru in connection with this craft. From the Mother-of-Pearl and Tableware Museum, you will walk through the town centre to discover the emblematic places of the industrialization epic: meeting and exchange places, the Mercier button factory, the Montraer factory mansion, the workers’ dwellings, rue Camille Desmoulins, the train station, symbol of the industrial revolution? A journey between history and the memory of the company in the service of a know-how that is still alive today.

Deutsch : Parcours d’interprétation de la Nacre

Das Pays de Thelle wurde im 20. Jahrhundert zum größten europäischen Zentrum für die Herstellung von Perlmuttknöpfen. Die Produktion belieferte den internationalen Markt, was Méru den Beinamen Welthauptstadt des Perlmutts einbrachte. Entdecken Sie auf diesem Stadtrundgang die wichtigsten Etappen der Industrialisierung von Méru im Zusammenhang mit diesem Handwerk. Vom Perlmuttmuseum und der Tafelmacherei aus werden Sie durch das Stadtzentrum geführt, um die Orte zu entdecken, die für das Epos der Industrialisierung stehen: Orte der Zusammenkunft und des Austauschs, die Knopfdruckfabrik Mercier, das Herrenhaus der Fabrik Montraer, die Arbeiterwohnungen in der Rue Camille Desmoulins, der Bahnhof als Symbol der industriellen Revolution… Ein Rundgang zwischen Geschichte und Gedächtnis der Gesellschaft im Dienste eines noch immer lebendigen Know-hows.

Italiano :

Nel XX secolo, il Pays de Thelle è diventato il più grande centro europeo per la produzione di bottoni di madreperla. La sua produzione riforniva il mercato internazionale, facendo guadagnare a Méru il soprannome di Capitale mondiale della madreperla . Scoprite, attraverso questo percorso di interpretazione urbana, le principali tappe dell’industrializzazione di Méru in relazione a questo mestiere. Dal Museo della Madreperla e della Tavoletta, attraverserete il centro della città per scoprire i luoghi emblematici dell’epopea dell’industrializzazione: i luoghi di incontro e di scambio, la fabbrica di bottoni Mercier, la casa padronale della fabbrica Montraer, le abitazioni degli operai, rue Camille Desmoulins, la stazione ferroviaria, simbolo della rivoluzione industriale… Un viaggio tra la storia e la memoria dell’azienda al servizio di un know-how ancora vivo.

Español : Parcours d’interprétation de la Nacre

En el siglo XX, el País de Thelle se convirtió en el mayor centro europeo de fabricación de botones de nácar. Su producción abastecía el mercado internacional, lo que le valió a Méru el sobrenombre de capital mundial de la madreperla . Descubra, a través de este recorrido de interpretación urbana, las principales etapas de la industrialización de Méru en relación con este oficio. Desde el Museo del Nácar y la Tabla, recorrerá el centro de la ciudad para descubrir los lugares emblemáticos de la epopeya de la industrialización: los lugares de encuentro e intercambio, la fábrica de botones Mercier, la casa maestra de la fábrica Montraer, las viviendas de los obreros, la calle Camille Desmoulins, la estación de ferrocarril, símbolo de la revolución industrial… Un viaje entre la historia y la memoria de la empresa al servicio de un saber hacer todavía vivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France