Compétition de golf Lacost Golf Series Route de Servanes Mouriès

Mouriès

Compétition de golf Lacost Golf Series

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 9h. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Participez à la 2e édition de la compétition Lacost Golf Series au Golf de Servanes de Mouriès !Célibataires

Le Golf de Servanes accueillera, le dimanche 26 avril 2026, une étape de la Lacoste Golf Series. Cette compétition nationale est organisée par Resonance Golf Collection et Lacoste, avec le parrainage du joueur professionnel Oihan Guillamoundeguy.



Ouverte à tous les joueurs, membres et extérieurs, elle se jouera en scramble à deux sur 18 trous, une formule conviviale adaptée à tous les niveaux.

Une demi-journée avec Oïhan Guillamoundeguy, parrain de la compétition 2026, est à gagner au tirage au sort national pour une équipe de 2.

Cette demi-journée s’organisant ainsi un 9 trous suivi d’un déjeuner au Golf de Seignosse.



De plus, à l’issue de chaque compétition locale, 4 équipes seront récompensées et 6 participants pourront obtenir des prix par tirages au sort.



Une collation d’accueil sera proposée le matin et les départs de la compétitions seront lancés en shot gun à 9h.

Repas possible sur place au restaurant la Bergerie des Alpilles.



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

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English :

Take part in the second edition of the ‘Lacost Golf Series’ competition at the Servanes de Mouriès Golf Club!

L’événement Compétition de golf Lacost Golf Series Mouriès a été mis à jour le 2026-04-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles