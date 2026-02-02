Compétition Euro Slidewars drift radiocommandé Espace Perdtemps Gex

Compétition Euro Slidewars drift radiocommandé

Des passionnés venus de toute l’Europe s’affronteront lors de cette compétition ! Curieux, mordus de modélisme ou de sports automobiles, soyez les bienvenus.

Espace Perdtemps Avenue Perdtemps Gex 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes rmrwd01@gmail.com

English : Euro Slidewars Competition: radio-controlled drifting

Enthusiasts from all over Europe will compete in this event! Whether you are simply curious or passionate about model making or motor sports, you are most welcome to attend.

