Compétition Street Fishing DUO Layoule Rodez
dimanche 27 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Compétition Street Fishing DUO Layoule
Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif Groupe
Duo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’Union des Pécheurs Ruthénois vous propose cette compétition de pêche aux leurres en équipe de deux.
Le Street Fishing DUO Layoule 2026 est une compétition de pêche aux leurres en équipe de deux, organisée par DRAS_FISHING et l’Union des Pêcheurs Ruthénois le dimanche 27 septembre 2026 à la base de Layoule, à Rodez.
Ouvert à 20 équipes maximum, le concours se déroule en deux manches, avec un classement réalisé au cumul des centimètres de poissons capturés. Les espèces comptabilisées sont le brochet, le sandre, la perche et le chevesne.
L’événement se veut convivial, sportif et accessible. 20 .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Union of Rhaetian Fishermen invites you to participate in this lure-fishing competition for teams of two.
L’événement Compétition Street Fishing DUO Layoule Rodez a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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