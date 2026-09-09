Informations pratiques

Rodez

Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Match RODEZ contre GRENOBLE, Vendredi 11 septembre, 20h00 au stade PAUL LIGNON.

LIGUE 2 BKT JOURNÉE 4 .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RODEZ vs. GRENOBLE game, Friday, September 11, 8:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)