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Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE Rodez

vendredi 11 septembre 2026 · Rodez

Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE Rodez

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Match RODEZ contre GRENOBLE, Vendredi 11 septembre, 20h00 au stade PAUL LIGNON.
LIGUE 2 BKT JOURNÉE 4   .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

RODEZ vs. GRENOBLE game, Friday, September 11, 8:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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