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AGENDA · Rodez

Match N3F Roc Handball Castanet Ram. HB Rodez

samedi 12 septembre 2026 · Rodez

Match N3F Roc Handball Castanet Ram. HB Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match N3F Roc Handball Castanet Ram. HB

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Le Roc Handball joue à domicile !
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Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Le Roc Handball plays at home!

L’événement Match N3F Roc Handball Castanet Ram. HB Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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