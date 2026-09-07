COMPLET/Pique ma curiosité, Les Prés du Hem, Armentières

Informations pratiques

COMPLET/Pique ma curiosité Mercredi 30 septembre, 10h30 Les Prés du Hem Nord

Sur inscription – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Nous connaissons tous le hérisson, en revanche nous connaissons moins ses supers pouvoirs dans le jardin. Venez en apprendre plus sur ce petit mammifère élu héros de nos potes‘âgées. Votre enfant découvrira la vie d’un hérisson et ce qu’il est possible de mettre en place dans le jardin pour accueillir cette boule de poil.

Rendez-vous à 10 h 30, Entrée des Prés du Hem, 150 rue des Résistants à Armentières

Durée : 1 h

Age : de 1 à 3 ans

Nombre de places : 10 places

Sur inscription par mail à naturepdh@lillemetropole.fr ou par téléphone au 07 87 38 14 05

Bon à savoir : prévoir des vêtements adaptés à la météo

Les Prés du Hem 150 rue des résistants – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « naturepdh@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 38 14 05 »}] [{« link »: « mailto:naturepdh@lillemetropole.fr »}]

Nous connaissons tous le hérisson, en revanche nous connaissons moins ces supers pouvoirs dans le jardin. Venez en apprendre plus sur ce petit mammifère élus héros de nos pote‘âgée.