COMPLET/Pique ma curiosité, Les Prés du Hem, Armentières
mercredi 30 septembre 2026 · Les Prés du Hem · Armentières
Informations pratiques
COMPLET/Pique ma curiosité Mercredi 30 septembre, 10h30 Les Prés du Hem Nord
Sur inscription – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00
Nous connaissons tous le hérisson, en revanche nous connaissons moins ses supers pouvoirs dans le jardin. Venez en apprendre plus sur ce petit mammifère élu héros de nos potes‘âgées. Votre enfant découvrira la vie d’un hérisson et ce qu’il est possible de mettre en place dans le jardin pour accueillir cette boule de poil.
Rendez-vous à 10 h 30, Entrée des Prés du Hem, 150 rue des Résistants à Armentières
Durée : 1 h
Age : de 1 à 3 ans
Nombre de places : 10 places
Sur inscription par mail à naturepdh@lillemetropole.fr ou par téléphone au 07 87 38 14 05
Bon à savoir : prévoir des vêtements adaptés à la météo
Les Prés du Hem 150 rue des résistants – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « naturepdh@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 38 14 05 »}] [{« link »: « mailto:naturepdh@lillemetropole.fr »}]
Nous connaissons tous le hérisson, en revanche nous connaissons moins ces supers pouvoirs dans le jardin. Venez en apprendre plus sur ce petit mammifère élus héros de nos pote‘âgée.
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