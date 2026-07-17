CONCERT : HAJAR BENHSAÏM ET SES MUSICIENS, Médiathèque Albatros – Armentières, Armentières
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Albatros - Armentières · Armentières
Informations pratiques
CONCERT : HAJAR BENHSAÏM ET SES MUSICIENS Samedi 3 octobre, 21h00 Médiathèque Albatros – Armentières Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T21:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T21:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00
Chanteuse et compositrice marocaine dont la voix traverse frontières et esthétiques, Hajar Benhsaïm tisse des ponts entre traditions vivantes et modernité. Bercée par la musique de l’âge d’or égyptien et portée par l’héritage marocain, elle façonne un univers vocal où s’entremêlent ornementations orientales, sens du récit et émotion brute. Son parcours est aussi marqué par la soul, le blues et le jazz, dont elle embrasse la liberté, l’improvisation et la profondeur expressive. Exploratrice de sens, Hajar aborde avec délicatesse les thèmes de l’exil, de la quête de soi, des liens familiaux et de l’amour. Sur scène, elle invite le public à un voyage sensible où chaque note révèle une identité plurielle.
Médiathèque Albatros – Armentières Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « albatros@ville-armentieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0361760463 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mediathequealbatrosarmentieres »}]
En croisement avec la Nuit du Jazz
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