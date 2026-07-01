Le bateau conté, Les Prés du Hem, Armentières

Informations pratiques

Le bateau conté Dimanche 26 juillet, 14h00, 15h00, 16h00 Les Prés du Hem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T14:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00

Venez naviguer au fil de l’eau où les contes prendront vie à travers des histoires de pirates, d’océans, de traditions et de mystères. Laissez-vous embarquer par des contes extraordinaires.

Rendez-vous : à 14 h, à 15 h et à 16 h

Durée : 30 minutes

Public : tout public

Bon à savoir : 3 passages sur l’après-midi, sans inscription.

Les Prés du Hem 150 rue des résistants – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Une balade contée, à bord du bateau des Prés du Hem