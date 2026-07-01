Le bateau conté, Les Prés du Hem, Armentières
dimanche 26 juillet 2026 · Les Prés du Hem · Armentières
Informations pratiques
Le bateau conté Dimanche 26 juillet, 14h00, 15h00, 16h00 Les Prés du Hem Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:30:00+02:00
Venez naviguer au fil de l’eau où les contes prendront vie à travers des histoires de pirates, d’océans, de traditions et de mystères. Laissez-vous embarquer par des contes extraordinaires.
Rendez-vous : à 14 h, à 15 h et à 16 h
Durée : 30 minutes
Public : tout public
Bon à savoir : 3 passages sur l’après-midi, sans inscription.
Les Prés du Hem 150 rue des résistants – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France
Une balade contée, à bord du bateau des Prés du Hem
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