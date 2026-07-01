Le bateau s’anime en musique, Les Prés du Hem, Armentières
dimanche 23 août 2026 · Les Prés du Hem · Armentières
Informations pratiques
Le bateau s’anime en musique Dimanche 23 août, 14h00, 15h00, 16h00 Les Prés du Hem Nord
https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-des-pres-du-hem
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T14:00:00+02:00 – 2026-08-23T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:30:00+02:00
Venez naviguer au fil de l’eau et laissez-vous emporter par un concert où le roulis des vagues accompagnera les notes de musique françaises d’antan.
Rendez-vous : à 14h, à 15h et à 16h
Durée : 30 minutes
Public : tout public
Bon à savoir : 3 passages sur l’après-midi, sans inscription.
Animation comprise dans le tarif d’entrée
Les Prés du Hem 150 rue des résistants – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France
Un concert , sur le roulis des vagues
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