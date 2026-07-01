Le bateau s’anime en musique, Les Prés du Hem, Armentières

Informations pratiques

Le bateau s’anime en musique Dimanche 23 août, 14h00, 15h00, 16h00 Les Prés du Hem Nord

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-des-pres-du-hem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T14:00:00+02:00 – 2026-08-23T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T16:30:00+02:00

Venez naviguer au fil de l’eau et laissez-vous emporter par un concert où le roulis des vagues accompagnera les notes de musique françaises d’antan.

Rendez-vous : à 14h, à 15h et à 16h

Durée : 30 minutes

Public : tout public

Bon à savoir : 3 passages sur l’après-midi, sans inscription.

Animation comprise dans le tarif d’entrée

Les Prés du Hem 150 rue des résistants – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Un concert , sur le roulis des vagues