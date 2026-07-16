LECTURE MUSICALE / Samira EL AYACHI, Médiathèque Albatros – Armentières, Armentières

Informations pratiques

LECTURE MUSICALE / Samira EL AYACHI Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Albatros – Armentières Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Romancière française née en 1979 à Lens, Samira El Ayachi publie son premier roman à l’âge de 27 ans, et à 30 ans, décide de se consacrer entièrement à l’écriture. Elle est la fondatrice du festival littéraire L’Origine des Mondes, consacré aux littératures contemporaines et aux questions de transmission et de mémoire.

Médiathèque Albatros – Armentières Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « albatros@ville-armentieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0361760463 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mediathequealbatrosarmentieres »}]

Une lecture de Samira El Ayachi pour son roman « Madame Bovary, ma mère et moi », accompagnée d’un musicien. Suivie d’un échange avec l’autrice animé par Sarah et Dominique. Inscription recommandée.