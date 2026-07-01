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Le bateau conté, Les Prés du Hem, Armentières

mercredi 29 juillet 2026 · Les Prés du Hem · Armentières

Le bateau conté, Les Prés du Hem, Armentières

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Les Prés du Hem
Adresse
150 rue des résistants - Armentières
Ville
59280 Armentières
Département
Nord

Le bateau conté Mercredi 29 juillet, 14h00, 15h00, 16h00 Les Prés du Hem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Venez naviguer au fil de l’eau où les contes prendront vie à travers des histoires de pirates, d’océans, de traditions et de mystères. Laissez-vous embarquer par des contes extraordinaires.
Rendez-vous : à 14 h, à 15 h et à 16 h
Durée : 30 minutes
Public : tout public
Bon à savoir : 3 passages sur l’après-midi, sans inscription.

Les Prés du Hem 150 rue des résistants – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France
Une balade contée, à bord du bateau des Prés du Hem

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