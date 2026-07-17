ATELIER D’ÉCRITURE, Médiathèque Albatros – Armentières, Armentières
mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque Albatros - Armentières · Armentières
Informations pratiques
ATELIER D’ÉCRITURE 21 – 25 juillet Médiathèque Albatros – Armentières Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:30:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T15:30:00+02:00
DU MARDI 21 AU SAMEDI 25 JUILLET / DE 10H30 A 12H & DE 14H A 15H30
Atelier ouvert à tous, à partir de 12 ans.
Participation possible à la demi-journée.
En partenariat avec l’EPSM-Lille Métropole.
Médiathèque Albatros – Armentières Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « albatros@ville-armentieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0361760463 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mediathequealbatrosarmentieres »}]
Lancez-vous dans l’écriture sur la thématique « Méditerranée » et présentez vos écrits, si vous le souhaitez, lors des Nuits des Bibliothèques.
IA Copilot
À voir aussi à Armentières (Nord)
- Le bateau s’anime en musique, Les Prés du Hem, Armentières 19 juillet 2026
- Le bateau conté, Les Prés du Hem, Armentières 26 juillet 2026
- Le bateau conté, Les Prés du Hem, Armentières 29 juillet 2026
- Le bateau s’anime en musique, Les Prés du Hem, Armentières 23 août 2026
- LECTURE MUSICALE / Samira EL AYACHI, Médiathèque Albatros – Armentières, Armentières 2 octobre 2026