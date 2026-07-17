ATELIER D’ÉCRITURE, Médiathèque Albatros – Armentières, Armentières

Informations pratiques

ATELIER D’ÉCRITURE 21 – 25 juillet Médiathèque Albatros – Armentières Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:30:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T15:30:00+02:00

DU MARDI 21 AU SAMEDI 25 JUILLET / DE 10H30 A 12H & DE 14H A 15H30

Atelier ouvert à tous, à partir de 12 ans.

Participation possible à la demi-journée.

En partenariat avec l’EPSM-Lille Métropole.

Médiathèque Albatros – Armentières Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « albatros@ville-armentieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0361760463 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mediathequealbatrosarmentieres »}]

Lancez-vous dans l’écriture sur la thématique « Méditerranée » et présentez vos écrits, si vous le souhaitez, lors des Nuits des Bibliothèques.

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