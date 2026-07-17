« LE BAL DES POMPIERS » de et avec Laurent Savard, Médiathèque Albatros – Armentières, Armentières
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Albatros - Armentières · Armentières
Informations pratiques
« LE BAL DES POMPIERS » de et avec Laurent Savard Dimanche 4 octobre, 11h00 Médiathèque Albatros – Armentières Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00
Ce one man show aborde par l’humour le thème de la différence, celle de Gabin, enfant autiste et hyperactif – né le jour du fameux bal et fils de Laurent Savard – mais aussi et surtout celle de tous ceux qui croisent son chemin. Pédiatre, psy, potes, … tous différents à l’insu de leur plein gré !
Médiathèque Albatros – Armentières Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « albatros@ville-armentieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0361760463 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mediathequealbatrosarmentieres »}]
Spectacle tout public accueilli dans une démarche de sensibilisation aux troubles du spectre autistique, avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille, durée 1h
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