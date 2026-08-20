Visite commentée du lycée Paul HAZARD et visite libre d’une exposition consacrée à l’ancien élève Paul HAZARD (1878-1944), Lycée Paul Hazard, Armentières

Informations pratiques

Visite commentée du lycée Paul HAZARD et visite libre d’une exposition consacrée à l’ancien élève Paul HAZARD (1878-1944) 19 et 20 septembre Lycée Paul Hazard Nord

groupe de 20 personnes pour la visite commentée du lycée Paul Hazard. 2 visites le samedi ; 2 visites le dimanche à 14h et 16h. Se présenter 15 mn avant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du lycée Paul Hazard sur réservation : Des extérieurs au CDI, de la cave au grenier, découvrez l’architecture et l’histoire du lycée Paul Hazard créé en 1883. Exposition d’anciennes photos du lycée sur le parcours de visite. Durée : 1h15

Visite libre d’une exposition consacrée à l’ancien élève Paul HAZARD (1878-1944) : Professeur au Collège de France, membre de l’Académie Française et cofondateur de la revue de Littérature Comparée (Exposition inédite)

Diaporama de photos de classes et d’enseignants à l’accueil.

Lycée Paul Hazard 1, rue Paul Hazard 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France http://www.lgt-paul-hazard-armentieres.59@ac-lille.fr [{« type »: « email », « value »: « ancienslph2024@gmail.com »}] Visite commentée du lycée Paul Hazard par des professeurs et d’anciens élèves en collaboration avec l’association des Anciens et Anciennes du lycée Paul Hazard et Les Amis de la Cité de la Toile.

Mise en place d’une exposition inédite consacrée à l’ancien élève Paul Hazard ( 1878-1944) stationnement rue Paul Hazard et alentours. Gare à 10 mn.

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©Lycée Paul Hazard