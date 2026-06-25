Compléter le miroir : atelier participatif d’Ayeneh-Kari (mosaïque de miroirs) Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou – 78400 (France) dimanche 26 juillet 2026.

Découvrez l’āyeneh-kārī (mosaïque de miroirs), la tradition iranienne du travail du miroir, lors de cet atelier immersif et pratique de 90 minutes au musée MACS MTO.

Guidés par des artisans expérimentés, les participant·e·s découperont du verre miroir, travailleront des formes géométriques et contribueront à une installation murale collective inspirée de l’œuvre de Monir Shahroudy Farmanfarmaian. Aucune expérience artistique préalable n’est requise : l’atelier se veut accessible, progressif et entièrement accompagné.

À la fois tactile et contemplatif, cet atelier collaboratif explore la manière dont la lumière, la géométrie et le geste partagé s’unissent pour donner naissance à une œuvre vivante.

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