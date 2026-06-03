Compose ton mini-vase soliflore – Atelier créatif adultes & enfants Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 15:30 – 17:00

Gratuit : non 35 € (adhérents) / 40 € (non adhérents) Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Lors de cet atelier pour adultes & enfants, vous peindrez un duo de mini vases soliflores en argile à l’aide de peintures, feutres acryliques et inspirations mises à disposition sur place.Motifs colorés, fleurs, formes graphiques, univers doux ou vitaminé… chacun imagine et crée des mini vases à son image, selon ses envies !Une fois les soliflores décorés, vous choisirez vos fleurs séchées parmi une sélection soigneusement préparée afin de composer une création prête à exposer chez vous ou à offrir.Un atelier accessible aux petits comme aux grands, pensé comme une parenthèse créative et conviviale autour de la couleur, du partage et du fait main.???? Tout le matériel est fourni???? Fleurs séchées incluses? Vernis et finitions réalisés après l’atelier (à récupérer sous plusieurs jours)???? À partir de 6 ans???? Tarifs et inscriptions

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/compose-ton-mini-vase-soliflore-atelier-creatif-adultes-enfants



Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire

