Composer des photographies qui mettent en scène le hors champ au sein du musée !, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône

Composer des photographies qui mettent en scène le hors champ au sein du musée ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Places limitées – durée 30 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

En lien avec l’exposition « La ruse du visible » qui traite du hors-champ en photographie, le musée vous invite, le temps du parcours, de devenir photographe et de composer, au sein du circuit de visite, des images qui mettent en scène le hors champ. Un appareil photographique vous est confié pour cela. Travaillez votre intention, faites interagir ce que vous décidez de mettre dans le cadre et ce que vous décidez de laisser hors cadre. Suggérez le hors champ pour composer des images qui appellent au récit. Une sélection de vos images sera diffusée au sein du musée lors de la soirée.

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

En lien avec l’exposition « La ruse du visible » qui traite du hors-champ en photographie, le musée vous invite, le temps du parcours, de devenir photographe et de composer, au sein du circuit de des…

© Jean-Marie Dreujou / AFC