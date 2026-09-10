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Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Le Pellerin – Bourg Le Pellerin

vendredi 25 septembre 2026 · Le Pellerin - Bourg · Le Pellerin

Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Le Pellerin – Bourg Le Pellerin

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Le Pellerin - Bourg
Adresse
.
Ville
44640 Le Pellerin
Département
Loire-Atlantique
Tarif
accès libre Réunion ouverte à toutes et tous !

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 18:00 – 20:00
Gratuit : oui accès libre Réunion ouverte à toutes et tous ! Tout public 

Les rendez-vous de compostage citoyen sont ouverts à toutes et tous : que vous soyez utilisateur·rice d’un composteur citoyen ou simplement curieux·se de découvrir le compostage, vous êtes les bienvenu·e·s ! Une occasion aussi pour les référent·e·s des sites de compostage de se retrouver et de partager leurs expériences autour de la vie du composteur. Ces rencontres permettent de partager les bonnes pratiques et astuces pour faire vivre les sites au quotidien, tout en renforçant la dynamique locale autour du compostage.

Le Pellerin – Bourg Le Pellerin 44640
https://compostri.fr/actualites/les-reunions-compostage-citoyen-du-mois-de-la-rentree-2026/


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