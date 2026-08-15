Le Clean up day Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, la Ville du Pellerin vous invite, mercredi 16 septembre, à participer à une journée citoyenne alliant écologie et découverte de la nature. Toute la journée, en accès libre, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h, au départ de la médiathèque, partez pour une balade dans les rues du bourg munis de pinces, gants et sacs fournis par la commune afin de ramasser les déchets abandonnés.Mais cette année, une animation originale viendra enrichir le parcours : un jeu de cherche & trouve botanique. Les participants devront repérer différentes plantes présentes sur leur fiche tout au long de la balade. Une façon ludique d’observer davantage son environnement, tout en contribuant à le préserver.Dans le hall de la médiathèque, un espace d’information sera également proposé avec une exposition sur les déchets, leur durée de vie dans la nature ainsi que de nombreuses astuces pour réduire ses déchets au quotidien.Ouvert à toutes et tous. Venez en famille ou entre amis !

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr



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