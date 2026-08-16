Les journées du patrimoine – Le Pellerin La Machinerie Le Pellerin

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dimanche 20 septembre, la Ville du Pellerin participera aux Journées européennes du patrimoine en Pays de Retz. Cette édition, placée sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », trouvera un écho particulier au canal de la Martinière, dont plusieurs éléments patrimoniaux témoignent aujourd’hui d’une mémoire précieuse à préserver.De 14h à 17h, habitants et visiteurs sont invités à participer à des visites commentées gratuites, organisées en partenariat avec l’association d’histoire locale Autrefois Le Pellerin, dont les bénévoles passionnés partageront leur connaissance du site, son histoire et de nombreuses anecdotes.Au départ de la place Hélène-Hubert (parking de la Machinerie), les visiteurs partiront à la découverte d’un patrimoine technique et fluvial unique, au fil d’un parcours ponctué de haltes et d’échanges. Des témoins d’un patrimoine fragile Le parcours permettra d’observer les écluses, éléments essentiels du fonctionnement du canal, ainsi que la forge, témoin discret mais précieux du passé industriel du site.Le public pourra également approcher les célèbres chalands en béton, vestiges rares hérités de la Première Guerre mondiale. Construits à une époque où la pénurie d’acier imposait de nouvelles solutions techniques, ces impressionnantes embarcations racontent une page singulière de l’histoire fluviale locale.Aujourd’hui fragilisés par le temps, ils incarnent pleinement la notion de patrimoine en péril mise à l’honneur cette année. La Machinerie et une exposition pour prolonger la visite Autre temps fort de cette animation : la visite par l’association culturelle du Canal maritime de la Basse-Loire (ACCAM) de la Machinerie, bâtiment emblématique du canal, intimement lié à son fonctionnement et à son histoire technique. Ce lieu patrimonial, bien connu des Pellerinais, constitue un témoignage précieux de l’activité passée du site.Pour enrichir cette découverte, une exposition proposée par l’association Autrefois Le Pellerin permettra aux visiteurs d’approfondir leur connaissance du canal à travers documents, récits et regards sur l’histoire locale. Un format convivial pour favoriser les échanges Afin de proposer une visite de qualité et de permettre un véritable échange avec les guides, les visites se dérouleront en petits groupes de 5 à 6 personnes, avec des départs échelonnés tout au long de l’après-midi.À travers cette nouvelle participation aux Journées européennes du patrimoine, la Ville, comme les associations Autrefois Le Pellerin et l’ACCAM, réaffirment leur engagement en faveur de la transmission de l’histoire locale et de la valorisation d’un patrimoine qui mérite d’être découvert, partagé et préservé. Infos pratiques ? Départs échelonnés de la Mairie de 14h à 17h.

La Machinerie Le Pellerin 44640

02 40 04 65 21 http://www.ville-lepellerin.fr/la-machinerie accam@canal-maritime-basse-loire.fr



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