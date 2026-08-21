Le Clean up day, Médiathèque George Sand, Le Pellerin

Informations pratiques

Le Clean up day Mercredi 16 septembre, 10h00, 14h30 Médiathèque George Sand Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, la Ville du Pellerin vous invite, mercredi 16 septembre, à participer à une journée citoyenne alliant écologie et découverte de la nature.

Toute la journée, en accès libre, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h, au départ de la médiathèque, partez pour une balade dans les rues du bourg munis de pinces, gants et sacs fournis par la commune afin de ramasser les déchets abandonnés.

Mais cette année, une animation originale viendra enrichir le parcours : un jeu de cherche & trouve botanique. Les participants devront repérer différentes plantes présentes sur leur fiche tout au long de la balade. Une façon ludique d’observer davantage son environnement, tout en contribuant à le préserver.

Dans le hall de la médiathèque, un espace d’information sera également proposé avec une exposition sur les déchets, leur durée de vie dans la nature ainsi que de nombreuses astuces pour réduire ses déchets au quotidien.

Ouvert à toutes et tous. Venez en famille ou entre amis !

Médiathèque George Sand Allée George Sand, Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Participez à la journée mondiale de nettoyage de la planète !

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