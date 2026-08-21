Le forum des associations au Pellerin, Espace René-Cassin, Le Pellerin

Informations pratiques

Le forum des associations au Pellerin Samedi 5 septembre, 14h00 Espace René-Cassin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:30:00+02:00

Événement incontournable de la rentrée, le forum des associations est programmé chaque rentrée à l’espace René-Cassin. Cette année, rendez-vous samedi 5 septembre, à partir de 14h au Pellerin !

Lors de ce grand rendez-vous avec le tissu associatif de la ville, vous pouvez retrouver vos disciplines favorites et vous inscrire à l’une des nombreuses offres de loisirs culturels et sportifs proposées au Pellerin.

Un troc’sport tout l’après-midi

À l’occasion du Forum des associations, la Ville du Pellerin lance Troc’Sport, une bourse d’échange de vêtements et d’accessoires de sport ouverte à tous.

Le principe est simple : je donne + tu prends = on troque !

Le matin du forum, de 10h à 14h, déposez vos vêtements et équipements de sport (propres et en bon état) dans le hall sportif de l’Espace René-Cassin. En échange, vous recevrez autant de tickets que d’articles déposés.

L’après-midi, de 14h à 17h30, utilisez vos tickets pour choisir d’autres articles parmi ceux proposés. Un ticket = un article.

Shorts, survêtements, T-shirts techniques, baskets, sacs de sport, raquettes, balles… Donnez une seconde vie à votre matériel tout en faisant le bonheur d’autres sportifs !

À noter : si vous ne trouvez pas d’articles correspondant à vos besoins, les objets déposés ne pourront pas être récupérés.

Une belle occasion de faire des économies, de réduire les déchets et de favoriser le réemploi dans un esprit de partage !

Espace René-Cassin Boulevard Jean-Monnet Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cette année, rendez-vous samedi 5 septembre, à partir de 14h au Pellerin !

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