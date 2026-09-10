Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Salle polyvalente Félix-Tessier Sainte-Luce-sur-Loire
jeudi 17 septembre 2026 · Salle polyvalente Félix-Tessier · Sainte-Luce-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:45 – 20:30
Gratuit : oui accès libre Réunion ouverte à toutes et tous ! Tout public
Les rendez-vous de compostage citoyen sont ouverts à toutes et tous : que vous soyez utilisateur·rice d’un composteur citoyen ou simplement curieux·se de découvrir le compostage, vous êtes les bienvenu·e·s ! Une occasion aussi pour les référent·e·s des sites de compostage de se retrouver et de partager leurs expériences autour de la vie du composteur. Ces rencontres permettent de partager les bonnes pratiques et astuces pour faire vivre les sites au quotidien, tout en renforçant la dynamique locale autour du compostage.
Salle polyvalente Félix-Tessier Sainte-Luce-sur-Loire 44980
https://compostri.fr/actualites/les-reunions-compostage-citoyen-du-mois-de-la-rentree-2026/
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