Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques, Salle polyvalente Félix-Tessier, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Jeudi 17 septembre, 18h45 Salle polyvalente Félix-Tessier Loire-Atlantique

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:45:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:45:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Les rendez-vous de compostage citoyen sont ouverts à toutes et tous : que vous soyez utilisateur·rice d’un composteur citoyen ou simplement curieux·se de découvrir le compostage, vous êtes les bienvenu·e·s ! Une occasion aussi pour les référent·e·s des sites de compostage de se retrouver et de partager leurs expériences autour de la vie du composteur.

Ces rencontres permettent de partager les bonnes pratiques et astuces pour faire vivre les sites au quotidien, tout en renforçant la dynamique locale autour du compostage.

Salle polyvalente Félix-Tessier Ecole Félix Tessier, 49 rue Olympe de Gouges, 44980 Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://compostri.fr/actualites/les-reunions-compostage-citoyen-du-mois-de-la-rentree-2026/ »}]

L’équipe de Compostri vient à la rencontre des habitant·e·s de la métropole de mi-septembre à mi-octobre pour des réunions de découvertes et d’échanges autour du compostage citoyen. compostage jardin

Compostri