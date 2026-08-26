LE PAVILLON présente À voir #6, une sélection d’œuvres de la Collection Artdelivery Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Avec les œuvres des artistes Agnès Aubague, Sandrine Fallet, Gérard Hauray, Pierre-Yves Hélou, Dominique Lacoudre, Gauvain Manhattan, Jean-Jacques Ostier, Gérard Paris-Clavel et Barbara Ryckewaert .Exposition du 9 septembre au 10 octobre 2026 // Vernissage mardi 8 septembre 2026 de 16h à 20hL’ARTOTHÈQUE NANTAISE, fondée en 1986, s’est développée et propose aujourd’hui un concept innovant de diffusion sous la nomination Artdelivery. Cette collection d’art contemporain constituée de près de 900 œuvres originales : œuvres uniques, éditions, estampes, peintures sur papier, photographies, vidéos… de 465 artistes français et étrangers, anciens étudiant·es des Beaux-arts de Nantes et d’ailleurs… occupe une place singulière parmi les artothèques françaises, avec son intégration en 2010 au sein de l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire. Sa politique d’acquisition dirigée vers ses diplômé·es, valorise ainsi celles et ceux qui contribuent à l’histoire des Beaux-Arts de Nantes.LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels situé en annexe de la Maison de quartier Bottière, est un lieu expérimental porté par l’association TWO POINTS. Ouvert en 2020, cette forme hybride fait se croiser les pratiques artistiques professionnelles et amateurs autour d’un espace des pratiques, d’un espace d’exposition et l’accueil d’artistes en résidences. La programmation du PAVILLON présente une fois par an un ensemble d’œuvres issues de collections publiques.La sélection de l’exposition À voir #6 a été réalisée par des habitant·es du quartier Bottière Pin Sec : Pascal Josse, jardinier des cimetières de la Ville de Nantes à la retraite , Martine Mothes alias Tinalove et Savia Hassini, reportrices du mediappartement. Ils présentent 9 artistes, 9 univers, 9 propositions de la collection ARTDELIVERY avec l’envie de faire découvrir ce qui se cache derrière chaque œuvre présentée.

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980

https://assotwopoints.blogspot.com/



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