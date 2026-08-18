Ciné en plein air Parc de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 18:30 – 22:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public

C’est une tradition à Sainte-Luce : pour débuter la nouvelle année scolaire, la Ville propose une séance de cinéma en plein air gratuite au Parc de la Minais. Les spectateurs pourront découvrir un nouveau film d’animation français réalisé par David Alaux « Pattie et la colère de Poséidon », dès la nuit tombée (vers 21h). Dès 19h, le public pourra se détendre autour des jeux géants de la médiathèque-ludothèque René-Goscinny et des jeux de société du Bus Dé’tourné. Seul, entre amis, voisins ou en famille, la soirée marque la rentrée dans une ambiance conviviale, aux airs d’été indien. Bar et restauration sont prévus sur place. Pattie et la colère de PoséidonLa vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

Parc de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire 44980



Afficher la carte du lieu Parc de la Minais et trouvez le meilleur itinéraire

