Forum des associations et du bénévolat de Sainte-Luce-sur-Loire Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 09:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Samedi 5 septembre, de 9h à 13h, 56 associations lucéennes seront présentes à Ligéria pour présenter leurs activités au Théâtre Ligéria. C’est l’occasion pour les habitants de rencontrer les acteurs du tissu associatif local et de s’inscrire aux activités, mais aussi de découvrir les services du CCAS, Info Jeunes et le Pôle Parentalité. Cette matinée est aussi dédiée aux bénévoles et aux conseils de quartier, avec qui le public pourra échanger. Pendant toute la durée du Forum des associations et du bénévolat, le parking du Théâtre Ligéria sera accessible et sécurisé pour recevoir les visiteurs.

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com



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