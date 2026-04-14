Comprendre les opportunités du programme européen Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs (CERV), Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France, Montreuil
Comprendre les opportunités du programme européen Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs (CERV), Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France, Montreuil mardi 5 mai 2026.
Comprendre les opportunités du programme européen Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs (CERV) Mardi 5 mai, 10h00 Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France Seine-Saint-Denis
Entrée sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00
La CRESS Île-de-France organise, en partenariat avec le point de contact national du programme européen CERV, le CIDEM, un webinaire le 5 mai 2026, de 10h00 à 12h00, consacré au volet Daphné.
Ce volet vise à prévenir et combattre les violences fondées sur le genre ainsi que les violences envers les enfants.
À cette occasion, le CIDEM présentera les modalités de l’appel à projets qui sera ouvert à cette période et partagera des exemples concrets de projets ayant bénéficié de ce financement.
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France 3-5 rue de vincennes Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eNE2pkLxBkedbOQF3UR3Efr7Ch8Vz3lEiTzjEcmhThBUNkMxS1Y4TkpITVVQRVVHNzJKNjlBVFk0WSQlQCN0PWcu »}] https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eNE2pkLxBkedbOQF3UR3Efr7Ch8Vz3lEiTzjEcmhThBUNkMxS1Y4TkpITVVQRVVHNzJKNjlBVFk0WSQlQCN0PWcu
Découvrez l’appel à projets du volet Daphné qui vise à prévenir et combattre la violence fondée sur le genre et la violence contre les enfants. CERV Programme européen
À voir aussi à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
- Balade botanique et poétique au crépuscule (Murs à Pêches, Montreuil), Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France, Montreuil 14 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, BNP PARIBAS BCEF IT, Montreuil 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Ubisoft Bordeaux, Montreuil 1 mai 2026
- La vallée de l’Eure à Vélo Montreuil Eure-et-Loir 1 mai 2026
- TITI ET LE BEURRI BAGASS LA MARBRERIE Montreuil 2 mai 2026