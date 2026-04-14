Comprendre les opportunités du programme européen Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs (CERV), Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France, Montreuil

Comprendre les opportunités du programme européen Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs (CERV) Mardi 5 mai, 10h00 Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France Seine-Saint-Denis

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

La CRESS Île-de-France organise, en partenariat avec le point de contact national du programme européen CERV, le CIDEM, un webinaire le 5 mai 2026, de 10h00 à 12h00, consacré au volet Daphné.

Ce volet vise à prévenir et combattre les violences fondées sur le genre ainsi que les violences envers les enfants.

À cette occasion, le CIDEM présentera les modalités de l’appel à projets qui sera ouvert à cette période et partagera des exemples concrets de projets ayant bénéficié de ce financement.

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France 3-5 rue de vincennes Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eNE2pkLxBkedbOQF3UR3Efr7Ch8Vz3lEiTzjEcmhThBUNkMxS1Y4TkpITVVQRVVHNzJKNjlBVFk0WSQlQCN0PWcu »}] https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eNE2pkLxBkedbOQF3UR3Efr7Ch8Vz3lEiTzjEcmhThBUNkMxS1Y4TkpITVVQRVVHNzJKNjlBVFk0WSQlQCN0PWcu

Découvrez l’appel à projets du volet Daphné qui vise à prévenir et combattre la violence fondée sur le genre et la violence contre les enfants. CERV Programme européen