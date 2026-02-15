Comptage des oiseaux d’eau hivernants sur les bassins de Saint-Vit et d’Osselle

Osselle-Routelle Doubs

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Les bénévoles de la LPO observent et comptabilisent chaque année tous les oiseaux d’eau qui stationnent en hiver sur les sablières d’Osselle et de Saint-Vit. Vous pouvez les accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !

Lieu et heure de RDV précisés après inscription via beatrice.bricquet@gmail.com ou au 06 86 17 95 51, au plus tard la veille du samedi. Prévoir vêtements adaptés à la météo et si possible ses jumelles. .

Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 17 95 51 beatrice.bricquet@gmail.com

English : Comptage des oiseaux d’eau hivernants sur les bassins de Saint-Vit et d’Osselle

