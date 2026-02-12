Oiseaux nicheurs des falaises de sable à Osselle

Osselle-Routelle Doubs

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

2026-06-20

Partez à la rencontre de l’hirondelle de rivage et du guêpier d’Europe !

RDV à 9 h sur le parking de la plage d’Osselle, située au 60, grande rue à Osselle-Routelle. Retour estimé vers midi. Prévoir de bonnes chaussures, boissons et si possibles vos jumelles. Inscription au 07 69 76 47 08 (attention, places limitées). .

Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 76 47 08

