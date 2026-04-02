Osselle-Routelle

Le long de la voie romaine à Osselle

Osselle-Routelle Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:30:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-03 2026-09-19 2026-10-16

Randonnée & visite

Cette randonnée de 6 km en partie en sous-bois, suit l’ancienne voie romaine.

La situation en surélévation du tronçon a permis de situer cette voie romaine, la présence d’un chemin forestier qui la recoupe nous offre une vue en coupe de sa construction.

Reconnue Grand Itinéraire Culturel par le Conseil de l’Europe, la Via Francigena relie Canterbury à Rome via l’Angleterre, la France, la Suisse et l’Italie. .

Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le long de la voie romaine à Osselle

L’événement Le long de la voie romaine à Osselle Osselle-Routelle a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON