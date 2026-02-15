Wetlands international Participez au comptage européen des oiseaux d’eau hivernants sur les bassins de Saint-Vit et d’Osselle Osselle-Routelle

Wetlands international Participez au comptage européen des oiseaux d’eau hivernants sur les bassins de Saint-Vit et d’Osselle

Initié en 1967, le comptage Wetlands est le plus ancien programme de sciences participatives au monde concernant les oiseaux. Ces recensements mobilisent un réseau mondial de près de 150 000 bénévoles qui dénombrent près d’1,5 milliard d’oiseaux dans 50 000 zones humides référencées dans 180 pays. En France, une cinquantaine de coordinateurs locaux régionaux ou départementaux est chargée de mobiliser plus de 1500 observateurs bénévoles et d’organiser les comptages sur plus de 500 différentes zones humides.

Dans le Doubs, les sablières d’Osselle et de Saint-Vit accueillent chaque hiver de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. Les bénévoles de la LPO y dénombrent tous les oiseaux d’eau qui y stationnent. En janvier, mais aussi chaque mois d’octobre à mars, vous pouvez les accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !

Lieu et heure de RDV précisés après inscription via beatrice.bricquet@gmail.com ou au 06 86 17 95 51, au plus tard la veille du samedi. Prévoir vêtements adaptés à la météo et si possible ses jumelles. .

